Das sind Gigis letzte Worte vor dem "Fame Fighting"-Kampf!

Er zeigt sich gnadenlos. Bei "Fame Fighting" treten Realitystars und Influencer in einem Boxkampf gegeneinander an. Auch mit dabei ist der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer Luigi Birofio (24). Am heutigen Samstagabend steigt er gegen Can Kaplan in den Ring. Doch bevor es ordentlichen zur Sache zwischen den beiden geht, hat der Italienerin noch etwas auf dem Herzen. Gegenüber Promiflash äußert Gigi seine letzten Worte vor dem Kampf.

Auf die Frage hin, was er seinem Kontrahenten noch mit auf den Weg geben will, bevor im Ring die Fäuste fliegen, antwortet der Vollblut-Italiener gegenüber Promiflash: "Also Can, die ganze Nation will dich leiden sehen – und ich werde dich leiden lassen." Es scheint, als rechne sich Gigi besonders gute Chancen bei dem Aufeinandertreffen der beiden aus. Genügend Zündstoff wird sicherlich zwischen den beiden Männern herrschen – denn schon vor dem Kampf waren die Hitzköpfe mehrfach aneinandergeraten.

Dass Gigi und Can nun wirklich gegeneinander kämpfen werden, stand lange in den Sternen. Nach langem Hin und Her hatte der Freund von Walentina Doronina (23) zuletzt erklärt, nicht anzutreten. Dies zog er jedoch wieder via Instagram zurück: "Ihr werdet diesen Kampf sehen, ich werde euch diesen Kampf nicht wegnehmen, nur weil Leute sich Scheiße verhalten."

Gigi Birofio, TV-Star

Can Kaplan, Unternehmer

Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Persönlichkeiten

