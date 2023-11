Im Sommerhaus beefen sich Serkan Yavuz und Aleks Petrovic

Im Sommerhaus der Stars fliegen mal wieder die Fetzen! In der aktuellen Folge eskaliert ein Streit zwischen Serkan Yavuz (30) und Aleksandar Petrovic (32). Da sich Letzterer nicht an eine Absprache hält, muss er sich Kritik anhören. "Deine Tochter wird sich für dich schämen", wettert er daraufhin. Für Serkan geht das zu weit: "Meine Tochter in den Mund zu nehmen, schäm dich."

