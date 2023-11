Lautes Geschrei: Der nächste Sommerhaus-Streit eskaliert

Diese Nominierung hatte es in sich! Das Sommerhaus der Stars 2023 hatte schon so einige krasse Momente parat: So mussten in Folge sechs gleich zwei Paare die Sendung verlassen, weil es zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Aber auch ohne die vier Kandidaten geht es lautstark weiter. Dieses Mal stritten Aleksandar Petrovic (32) und Serkan Yavuz (30) kurz nach der Nominierung und schrien sich aus voller Kehle an!

Weil Aleks nicht die Absprache mit Serkan einhielt, thematisierte Letzterer erneut Temptation Island V.I.P. und Christina Dimitriou (31), um seinen Gegner zu provozieren. Das ging dem Muskelmann derartig gegen den Strich, dass er verbal austeilte: "Deine Tochter wird sich für dich schämen", schimpfte Aleks – das ging für viele Teilnehmer zu weit. Sogar die Partnerin des "Fame Fighting"-Kandidaten Vanessa Nwattu stellte sich gegen ihn und schrie: "So was sagt man nicht!"

"Meine Tochter in den Mund zu nehmen, schäm dich", zeigte Serkan sich fassungslos. Seine Frau Samira (29) fing direkt an zu weinen. Auf X spalten sich diesbezüglich die Meinungen. "Sie heult doch nur, weil sie weiß, dass Aleks recht hat", schreibt ein Zuschauer, während ein anderer betont: "Aber cool, dass Vanessa den Spruch von Aleks so scharf verurteilt."

RTL Samira und Serkan Yavuz, Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, Influencerin

