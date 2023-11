Nach plötzlichem Tod: Matthew Perry wurde nun beerdigt

Matthew Perry (✝54) war vor wenigen Tagen völlig überraschend gestorben. Der Friends-Darsteller wurde tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Zuvor schien es dem Schauspieler noch gut zu gehen, weswegen Fans, seine Freunde und Co-Stars total erschüttert von der traurigen Nachricht sind. Seine Kollegen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59) und Co. äußerten sich in einem gemeinsamen Statement zum Tod. Nun wurde Matthew beerdigt.

Das berichtet nun TMZ. Laut dem Portal wurde Matthew am Freitag in Los Angeles die letzte Ehre erwiesen. Er wurde im Forest Lawn Memorial Park beerdigt. Auch Jennifer, Courtney, Matt LeBlanc (56) und Lisa Kudrow (60) waren anwesend, um sich von ihrem langjährigen Freund zu verabschieden. Die Zeremonie schien sehr intim gewesen zu sein – mit rund 20 Menschen.

Der Friedhof ist nah an den Hollywoodhills – und somit auch nicht weit entfernt von den Warner Bros--Studios. Dort wurde die beliebte Serie Friends gedreht, die Matthew und seine Kollegen zu großen Stars gemacht hatte.

Anzeige

Action Press / Backgrid Matthew Perrys Beerdigung

Anzeige

Getty Images Matthew Perry im Mai 2006

Anzeige

Getty Images Der "Friends"-Cast 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de