Nach Trennung: "Love Island"-Evi konzentriert sich auf sich

Evi (28) macht keine einfache Zeit durch. Bei der diesjährigen Staffel von Love Island suchte sie gemeinsam mit weiteren Singles nach der großen Liebe – und schien diese zuletzt auch gefunden zu haben. Zumindest gaben die Hotelfachfrau und der Fußballer Leandro sich auch nach der Show eine reale Chance. Jedoch ohne Erfolg: Vor wenigen Tagen gaben sie ihr Liebes-Aus bekannt. Doch wie geht es Evi heute? Promiflash hat nachgehakt.

"Momentan gibt es in meinem Leben sehr viele Veränderungen", erklärt die 28-Jährige gegenüber Promiflash. Ein Grund der Trennung sei, dass Evi noch nicht wisse, in welche Richtung sich ihr Leben zukünftig bewegen wird – sowohl beruflich als auch privat. Deshalb habe eines derzeit ganz besondere Priorität: "Mich in meiner momentanen Situation also erst einmal auf mich und meine Ziele zu fokussieren." Doch betont die einstige Islanderin auch, dass sie ihr Herz nicht verschließen will. "Natürlich bin ich weiterhin offen für neue Bekanntschaften", verrät sie.

Auch "Love Island"-Hottie Leandro äußerte sich erst kürzlich zum Beziehungs-Aus. "Wie ihr wahrscheinlich wisst, haben Evi und ich die Kennlernphase zwischen uns leider beendet", schilderte der 23-Jährige in seiner Instagram-Story. Dabei machte er seiner Community jedoch auch deutlich, dass er trotz alldem kein schlechtes Wort über Evi oder ihre Beziehung verlieren wolle.

Anzeige

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Leandro und Evi bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / leandro_fsn Leandro, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de