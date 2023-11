"Nicht geländegängig": Das hält Claudia Obert von Walentina

Ehrliche Worte von der Brünetten! Claudia Obert (62) war in diesem Jahr in der neuen Staffel vom Sommerhaus der Stars zu sehen – doch nicht sehr lang. Schon nach der ersten Woche mussten die Modeunternehmerin und ihr Freund Max (25) Bocholts schönes Häuschen wieder verlassen. Mit ihren Konkurrenten Walentina Doronina (23) und Can durften sie trotzdem Bekanntschaft machen. Claudia verrät Promiflash, was sie von der Blondine hält!

"Walentina ist Walentina. Die haben ihr die falsche Spritze gegeben, glaube ich", witzelt Claudia, als Promiflash das polarisierende Auftreten der 23-Jährigen anspricht. "Scheinbar meint sie, das ist die richtige Methode, um sich im Fernsehen zu präsentieren. Also, ich find's nicht sehr geländegängig." Die Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin möge die Influencerin aber trotzdem. Für sie würden auch noch ein paar weitere gemeinsame Formate infrage kommen – aber selbstverständlich nur, wenn das Geld stimme, so die 62-Jährige.

Beide Damen haben nach der Show-Teilnahme zugegeben, dass sie während des Drehs mit ihren jeweiligen Partnern Max und Can Sex hatten. Claudia meinte, dass man ihren eigenen Geschlechtsverkehr nicht mitbekommen habe, also denke sie, dass andere auch welchen hatten. Walentina erklärt ihren Followern in einer Instagram-Fragerunde, sie habe das "Gebot" gebrochen, weil es "mit dem Partner etwas ganz anderes" sei. Weil die ehemalige Beauty & The Nerd-Teilnehmerin nicht dumm sei, habe sie es so gemacht, dass keiner davon Wind bekommen habe.

Anzeige

RTL Can Kaplan, Walentina Doronina, Claudia Obert und Max Suhr im Sommerhaus

Anzeige

Sat.1 / Willi Weber Claudia Obert bei "Mein Mann kann"

Anzeige

RTL Claudia Obert und Max Suhr "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de