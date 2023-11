Pläne: Will Mimi Gwozdz heute immer noch OnlyFans machen?

Wie steht sie heute zu dem Thema? Michelle Gwozdz (29) sprach bei Temptation Island V.I.P offen über ihre Pläne, sich ein OnlyFans-Profil zuzulegen. Freund Yannick Syperek war davon nicht begeistert: Als sie ihm davon erzählte, endete das Gespräch im Streit. Seit den Dreharbeiten sind nun einige Monate vergangen. Promiflash hat bei Mimi nachgefragt: Wie steht sie heute zum Thema OnlyFans?

"Das Ganze ist inzwischen schon eine Weile her und das Thema schwirrt überhaupt nicht mehr in meinem Kopf rum", gibt sie im Promiflash-Interview zu. Im Endeffekt sei es auch nur eine Idee gewesen, die Mimi jetzt nicht weiter verfolgen wolle: "Ich habe mittlerweile einen konkreten Plan für meine Zukunft, in die das überhaupt nicht mehr reinpasst, was auch okay ist."

Yannick sei von den OnlyFans-Plänen seiner Freundin überhaupt nicht angetan gewesen. Diese habe aber gekontert. "Erstens brauche ich keine Erlaubnis von dir und zweitens habe ich es ja noch nicht gemacht", sagte sie in der aktuellen Folge im Gespräch mit einigen Verführern. Etwas zu verbieten, gehe in einer Beziehung nämlich gar nicht.

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz, Realitystar

Instagram / mimi.gwo Michelle Gwozdz, Influencerin

RTL / René Lohse Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, "Temptation Island"-Kandidaten

