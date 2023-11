"Temptation Island"-Yannick ist gegen Mimis OnlyFans-Pläne

Bei diesem Thema sind sie aneinander geraten! Michelle Gwozdz (29) und Yannick Syperek stellen sich bei Temptation Island V.I.P dem absoluten Treuetest. Da die einstige Bachelor-Bekanntheit ihren Freund schon bei Bachelor in Paradise zappeln ließ, möchte er vor allem das Verhalten seiner Freundin unter die Lupe nehmen. Diese packt jetzt über ein großes Streitthema in der Beziehung aus: Yannick will nicht, dass Mimi OnlyFans macht!

"Ich glaube, ich mache OnlyFans", mimt Mimi das Gespräch mit Yannick in der aktuellen Folge nach. "Willst du das nicht vorher mit mir absprechen?", soll er daraufhin gefragt haben. Das Thema sei schließlich im Streit geendet. Die Beauty ist nämlich der klaren Meinung: "Erstens brauche ich keine Erlaubnis von dir und zweitens habe ich es ja noch nicht gemacht." Etwas zu verbieten, gehe in einer Beziehung nämlich gar nicht. Außerdem würde Mimi sich auch nur oben ohne zeigen.

Nacktheit ist für die 29-Jährige kein Problem. 2021 zierte sie nämlich die September-Ausgabe des Playboy-Magazins. "Wir haben Musik von Shirin David (28) aufgedreht, getanzt und hatten eine tolle Zeit. Auch die Location hat perfekt gepasst – ich wollte ja, dass das Shooting in die Hippie-Richtung geht", verriet sie damals. Irgendwann habe sie vergessen, dass sie nackt war.

RTL / René Lohse Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / https://www.instagram.com/mimi.gwo/?next=%2F Michelle Gwozdz, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / mimi.gwo Mimi Gwozdz, Influencerin

