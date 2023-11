Vor Tod: Matthew Perry wollte Biopic mit Zac Efron drehen

Er hatte noch große Pläne. Fans, Freunde und Familie sind immer noch geschockt: Matthew Perry (✝54) ist tot. Am vergangenen Wochenende wurde der Schauspieler leblos in seinem Whirlpool gefunden. Einen Tag zuvor hatte er sich noch mit einer Bekannten zum Essen getroffen. Und dabei soll er auch über seine Pläne für die Zukunft geredet haben: Matthew wollte offenbar einen Film über sein Leben drehen – mit Zac Efron (36) in der Hauptrolle!

Gegenüber People verrät Athenna Crosby, dass der 54-Jährige bei ihrem Treffen davon gesprochen habe, einen Film über sein Leben zu drehen. Einen Wunsch, wer ihn darin verkörpern solle, habe er auch geäußert: "Er wollte, dass Zac Efron, der ihn schon einmal gespielt hat, ihn noch einmal spielt, weil er sagte, er hätte das so gut gemacht." Der 36-Jährige und Matthew waren 2009 zusammen in "17 Again" zu sehen gewesen, wo sie denselben Charakter in unterschiedlichen Altersstufen dargestellt hatten.

Bei ihrer Verabredung zum Mittagessen habe der Friends-Star auch generell einen guten Eindruck gemacht. "Ich möchte betonen, dass Matthew extrem gut gelaunt war und er ganz enthusiastisch über all die Dinge sprach, die er noch in seinem Leben vorhatte. Er war so glücklich und lebendig", betonte Athenna auf Instagram.

