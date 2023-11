Dolly Parton hatte keine Zeit für Tee mit Prinzessin Kate!

Dolly Parton (77) hat den Royals abgesagt! Die Queen of Country verfügt über einen riesigen Katalog an berühmten Hits. Aus ihrer Feder stammen Songs wie "Jolene" und "I Will Always Love You". Vor Kurzem war sie in London unterwegs, um ihr 49. Album zu promoten. Währenddessen hat die kultige Sängerin eine Einladung von Prinzessin Kate (41) zum Tee abgelehnt. Was hat Dolly dazu bewegt, der Prinzessin von Wales abzusagen?

Die Sängerin fand es eine sehr süße und nette Geste von Kate, sie zum Tee einzuladen. "Und eines Tages werde ich das auch tun können... Das wäre großartig", berichtet sie BBC Radio 2. "Aber sie wollte mein Rockalbum nicht promoten, also musste ich Nein sagen", scherzt sie. Auch wenn die legendäre Songwriterin ein Treffen mit Kate verpasst hat, ist sie schon im Jahr 1977 für die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) aufgetreten. Dolly schwärmt noch heute von dem Treffen mit der Queen.

Das neue Rockalbum erscheint bereits am 17. November dieses Jahres. Nach fast 60 Jahren im Show-Geschäft denkt Dolly nicht an den Ruhestand! "Ich werde niemals in Rente gehen", verkündete sie bei Greatest Hits Radio. Die legendäre Sängerin verfügt weiterhin über eine unsterbliche Leidenschaft für Musik und hat große Pläne für die Zukunft.

