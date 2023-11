Neue Beweise: Romina Palm und Christian zusammen in Spanien!

Sie gönnen sich eine sonnige Auszeit. Momentan halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Christian Wolf nach der Trennung von seiner schwangeren Freundin Antonia Elena mit Romina Palm (24) zusammengekommen ist. In den vergangenen zwei Monaten wurden der Fitness-Influencer und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin immer wieder beim Turteln erwischt. Nun gibt es weitere Indizien für ihre vermeintliche Liebe: Romina und Christian machen zusammen Urlaub!

Das beweist nun eine aktuelle Story der 24-Jährigen auf Instagram. Darin verrät die Beauty, dass sie an einen besonderen Ort aus ihrer Kindheit und Jugend reist: "Ich freue mich so sehr. Denn jetzt geht es endlich nach Torrevieja. Ich hatte schon Heimweh." Und ihren Urlaub verbringt Romina offenbar in bester Gesellschaft – in einem weiteren Post ist zu sehen, wie sie sich ein schmackhaftes Dinner mit ihrem vermeintlichen Lover Chris gönnt. Zwar ist das Gesicht des Sportliebhabers nicht zu sehen, das markante Tattoo am rechten Arm spricht allerdings für sich.

Erst vor wenigen Tagen verriet Romina in einer Fragerunde im Netz, wie happy sie aktuell ist: "Die letzten Wochen waren für mich bis jetzt die schönsten in diesem Jahr." Die Brünette habe in den vergangenen Monaten viele Höhen und Tiefen überwinden müssen – sie habe sich oft hilflos und allein gefühlt. "Umso mehr genieße ich gerade diese ehrlichen und glücklichen Gefühle", erklärte die Influencerin.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / christianwolf Christian Wolf im April 2023

Instagram / rominapalm Romina Palm, Bloggerin

