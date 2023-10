Wegen Romanze mit Christian Wolf? Romina Palm ist glücklich

Ist er der Grund für ihr Strahlen? Aktuell halten sich hartnäckige Spekulationen, dass Romina Palm (24) seit der Trennung von Stefano Zarrella (32) mit Christian Wolf anbandelt. Der Grund: In den vergangenen Wochen wurden die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Fitness-Influencer immer wieder zusammen gesichtet. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liaison bislang nicht. Dennoch plaudert Romina nun aus, wie happy sie momentan ist!

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram will ein Follower von der 24-Jährigen wissen, wie es ihr aktuell geht. Daraufhin antwortet die Beauty offen: "Die letzten Wochen waren für mich bis jetzt die schönsten in diesem Jahr." Romina habe in den vergangenen Monaten viele Höhen und Tiefen überwinden müssen – sie habe sich oft hilflos und allein gefühlt. "Umso mehr genieße ich gerade diese ehrlichen und glücklichen Gefühle", verrät die Bloggerin. Spielt sie hier etwa auf die Romanze mit Christian an?

Erst vor wenigen Wochen gab Romina im Netz preis, warum sie mit Fressattacken zu kämpfen hat. "Wenn es mir nicht gut geht, ziehe ich mich komplett zurück. An Instagram ist dann gar nicht zu denken, stattdessen habe ich Fressanfälle, um diese Leere zu füllen", gab die Influencerin zu. Dadurch entferne sie sich immer weiter von ihrer selbst und verliere den Fokus.

Promiflash Romina Palm und Christian Wolf im Phantasialand, September 2023

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Unternehmer

Instagram / rominapalm Romina Palm im Mai 2023

