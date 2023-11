Nicht als Kandidaten: Die Ferchichis besuchen das Sommerhaus

Sie haben das Sommerhaus in Bocholt besucht! Vor wenigen Wochen brachte Bushido (45) einen Stein ins Rollen: Der Rapper hatte enthüllt, dass er gerne mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (41) ins "Sommerhaus der Stars" einziehen möchte. Daraufhin soll das Paar tatsächlich ein Angebot bekommen haben. Die Influencerin dementierte die Gerüchte um einen Einzug im nächsten Jahr allerdings bereits. Jetzt sind Anna-Maria und Bushido doch im Sommerhaus – allerdings nicht als Kandidaten!

"Ihr werdet gleich noch erfahren, was Anis und ich letzte Woche in Deutschland gemacht haben und ich bin richtig gespannt, wer es erkennt", erzählt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story. In der nächsten Sequenz filmt sich die achtfache Mama in einem Garten. Im Hintergrund ist die Feuerstelle zu erkennen, die im Bocholter Sommerhaus schon für einige pikante Szenen sorgte. "Ich denke, einige von euch wissen genau, wo wir hier sind, aber ihr werdet niemals darauf kommen, was wir hier gemacht haben", schreibt sie zu einem kurzen Clip, in dem sie das Haus von innen filmt.

Offenbar hatten Anna-Maria und Bushido einen Dreh im Sommerhaus. Eine Teilnahme an der nächsten Staffel wurde aber bereits ausgeschlossen. "Nein, wir sind nicht in Verhandlungen mit dem Sommerhaus und nein, wir werden an der Show auch nicht teilnehmen", erzählte die Brünette im Netz.

