Anna-Maria Ferchichi äußert sich zu Sommerhaus-Gerüchten

Anna-Maria Ferchichi (41) spricht Klartext! Vor wenigen Tagen enthüllte Bushido (45), dass er gerne mal ins Sommerhaus der Stars einziehen möchte. Daraufhin brachte er den Stein ins Rollen: Der Rapper soll tatsächlich ein Angebot für die nächste Staffel bekommen haben. Allerdings habe er angeblich eine hohe Gage sowie ein paar Extrawünsche gefordert. Jetzt äußert sich seine Frau: Ist an den Gerüchten etwas dran?

"Nein, wir sind nicht in Verhandlungen mit dem Sommerhaus und nein, wir werden an der Show auch nicht teilnehmen", stellt Anna-Maria in ihrer Instagram-Story klar. Ein kleiner Seitenhieb gegen das Blatt, das die Gerüchte erst aufgebauscht hatte, gibt es inklusive. "Deshalb Bild-Zeitung, Fake News mal wieder", macht die Influencerin ihrem Ärger Luft.

Das Statement dürfte einige Fans sicher verärgern – immerhin ist der Musiker auch für sein Temperament bekannt. Und wenn man die Promiflash-Leser fragt, sind in einer Umfrage knapp 75 Prozent sicher: Bushido würde mit dem einen oder anderen Ausraster für Entertainment sorgen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Influencer

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

RTL Bushido in seiner Doku-Serie

