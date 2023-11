Stört es sie? Tori Spellings Neuer sieht aus wie ihr Ex!

Tori Spelling (50) genießt eine neue Romanze! Im Sommer hatte die Schauspielerin bekannt gegeben, dass sie nach 28 Jahren wieder Single ist. Ihr Ex Dean McDermott (56) schien nach der Trennung schnell weiterzuziehen – und wurde kurz darauf mit einer Frau an seiner Seite gesichtet. Doch auch die Blondine ist kein Kind von Traurigkeit. Tori hat sich ebenfalls einen neuen Mann geangelt. Und der sieht aus wie ihr Ex!

Nachdem Fotos aufgetaucht waren, die die Mutter von fünf Kindern knutschend zeigten, fiel einigen Fans auf: Mit seiner Brille und dem Bart sieht ihr Lover Ryan Cramer ihrem Verflossenen total ähnlich. Doch Tori stören diese Vergleiche nicht. Ein Insider erklärt gegenüber Us Weekly: "Tori ist wirklich begeistert von der neuen Beziehung und es stört sie nicht, dass die Leute sagen, er sehe Dean sehr ähnlich!" Die Quelle ergänzt, die 50-Jährige finde ihren Liebsten "sehr charmant und gut aussehend".

Bei Tori scheint es nach der Scheidung wieder bergauf zu gehen. Nach Bekanntwerden des Liebes-Aus hatte sie sich zunächst mit einigen Problemen rumschlagen müssen und sogar in einem Motel gelebt. Zuletzt bezog sie dann aber gemeinsam mit ihren Kindern eine luxuriöse Villa.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott, Januar 2018

Getty Images Tori Spelling im Juni 2022

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

