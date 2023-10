Villa statt Wohnwagen: Tori Spelling mietet sich Luxusbude!

Tori Spelling (50) genießt wieder das schöne Leben! Hinter der Schauspielerin liegen harte Monate: Im Sommer hatte sie die Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Dean McDermott (56) bekannt gemacht. Anschließend musste sie auch ihr Zuhause hinter sich lassen – und wohnte mit ihren Kindern zwischenzeitlich in billigen Motels und angeblich sogar einem Wohnwagen. Doch damit ist jetzt Schluss: Tori lebt jetzt endlich wieder im Luxus!

Wie Daily Mail berichtet, habe die Blondine ein luxuriöses Haus in Woodland Hills angemietet – für stolze 17.000 Euro monatlich. Gemeinsam mit ihren fünf Kindern lebe die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit nun in dem Anwesen in Kalifornien. Die Villa soll vier Schlafzimmer und drei Bäder haben und zudem über einen Pool und ein dekadentes Gästehaus verfügen.

Und nicht nur Tori lebt ihr Leben nach der Trennung weiter. Auch ihr Ex beginnt derzeit von vorne – auch in puncto Liebesleben. Der Schauspieler wurde zuletzt knutschend mit einer neuen Frau gesichtet, mit der er auch ganz vertraut Händchen hielt.

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Getty Images Tori Spelling bei der Premiere von "Cruel Summer"

Getty Images Dean McDermott, Schauspieler

Was denkt ihr über Toris neues Luxusheim? 174 Stimmen 60 Das hat sie sich verdient! 114 Sie sollte lieber sparen!



