Christian Wolf flirtet mit Romina: Wie geht es Ex Antonia?

Antonia Elena blickt positiv in die Zukunft. Nachdem die Fitness-Influencerin im Juli bekannt gemacht hatte, dass sie schwanger ist, zerbrach nur einen Monat später ihr Liebesglück: Die Autorin und ihr damaliger Partner Christian Wolf beendeten ihre Beziehung. Ihr Ex scheint inzwischen eine neue Flamme zu haben – Romina Palm (24) soll die neue Freundin an der Seite des Fitness-Influencers sein. Trotz alledem lässt sich Antonia nicht unterkriegen und freut sich auf ihr Baby.

Auf die Frage eines Instagram-Users antwortete die Blondine, dass es ihr "immer besser" gehe. Antonia habe allerdings auch schwere Phasen gehabt, die sie überwunden hat: "Die letzten Monate waren schon chaotisch und von vielen schwierigen Situationen geprägt und voller Veränderungen, die ich jetzt aber zu 100 Prozent annehmen kann und auch wieder immer mehr mit mir im Reinen bin."

Zu Christian scheint Antonia ein gutes Verhältnis zu haben, denn für ihr Baby wollen die Unternehmer an einem Strang ziehen. "Er wird seinen Papa dennoch haben, nur eben auf eine andere Art und Weise." Sie wolle, dass ihr Sohn mit einem Vater aufwächst: "[Ein] Knirps braucht seinen Papa, also tun wir alles, es gut zu machen."

