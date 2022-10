James Argent traf schon die Familie seiner neuen Flamme (18)

Bei James Argent (34) und seiner Freundin scheint es ernst zu werden! Anfang September wurde der The Only Way Is Essex-Star zum ersten Mal knutschend mit der 18-jährigen Stella Turian abgelichtet. Ein Insider plauderte aus, dass sich der erschlankte UK-Star und die italienische Schauspielerin auf den ersten Blick ineinander verliebt hätten. Jetzt soll James sogar schon Stellas Familie in Italien getroffen haben!

Eine Quelle berichtete gegenüber MailOnline, dass der 34-Jährige mit Stella nach Italien geflogen sei, um dort ihre Familie kennzulernen. "Das Treffen verlief gut. Es ist unmöglich, James nicht zu mögen, und er hat Stellas Freunde und Familie mit seinem Charme schnell für sich eingenommen", erzählte der Insider. Obwohl sie viel arbeiten, nehmen sich die beiden Zeit füreinander: "Sie wollen so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen und planen einen Urlaub, wahrscheinlich in Dubai, noch vor Ende des Jahres."

Von Italien sei der Darsteller total angetan. "James hat sich in Italien verliebt. Er kann es kaum erwarten, bald dorthin zurückzukehren", glaubte die Quelle zu wissen. Auf Instagram teilte er sogar ein Foto von seinem Trip an die Amalfiküste und zeigte sich vor einer herrlichen Kulisse am Meer.

Getty Images James Argent im März 2022 in London

JDNews / MEGA James Argent mit Stella Turian in Marbella

Instagram / real_arg James Argent, UK-Star

