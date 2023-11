Khloé Kardashians Tochter True hatte Besuch von der Zahnfee!

Darüber hat sie sich sicherlich gefreut! Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompson (32) gingen einige Jahre lang gemeinsam durchs Leben. In dieser Zeit bekamen sie ihre beiden Kinder True (5) und Tatum (1). Ihre Sprösslinge sind der ganze Stolz der TV-Bekanntheit und immer wieder gibt sie süße Einblicke in den Alltag mit ihren kleinen Rabauken. Gerade erst verlor True einige Milchzähne – und wurde von der Zahnfee besucht!

Das erzählt Khloés Tochter in einem Video, welches von ihrer Mutter auf Instagram gepostet wurde. Darin erklärt die fünfjährige, dass sie beim Hühnchen essen ihren dritten Milchzahn verloren habe. Die Erzählung schloss sie aufgeregt mit den Worten: "Und jetzt kommt die Zahnfee!" Auf die Frage eines Followers, was die magische Besucherin im Tausch gegen die drei Zähne zurückgelassen habe, antwortet die Zweifachmama: "Die Zahnfee hat ihr einen Brief von der Zahnfee selbst gebracht, zusammen mit einem Schleim-Set und 23 Dollar [umgerechnet rund 21 Euro]. Sie hat bis jetzt drei Zähne verloren, daher die 23 Dollar."

Gerade erst musste sich Khloé eingestehen, dass ihr kleines Mädchen langsam groß wird, denn True hatte ihren ersten Kindergartentag. "Für alle, die sich wundern: Nein, mir geht es nicht gut! Als Nächstes ist der Abschlussball dran", kommentierte die Schwester von Kim Kardashian (43) das besondere Ereignis auf Instagram.

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson im August 2023

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im August 2023

Anzeige

Wie findet ihr die Geschichte von True und der Zahnfee? Ich finde das total süß! Ich halte das für etwas übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de