Khloé Kardashian emotional: True hat ersten Kindergartentag!

Khloé Kardashian (39) erlebt einen neuen Meilenstein als Mama. Zusammen mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (32) hat die Reality-TV-Bekanntheit zwei Kinder – True (5) und Tatum Thompson (1). Ihre Tochter erblickte 2018 das Licht der Welt und ist neben ihrem kleinen Bruder der ganze Stolz der Unternehmerin. Im Netz hält Khloé ihr Leben als zweifache Mutter in Form von süßem Content fest. Nun braucht Khloé wohl ein paar Taschentücher: Denn ihr Töchterchen geht fortan in den Kindergarten!

Bei diesem Anblick wurde Khloé ganz sentimental. Via Instagram teilt die Good-American-Gründerin nun einige Schnappschüsse, die True an ihrem ersten Kindergartentag zeigen. Die Fünfjährige posiert in einer niedlichen Uniform vor einer bunten Ballon-Girlande – auf einem großen Plakat steht zudem geschrieben: "Erster Kindergartentag". Ihre Mama sieht den Tag offenbar mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Für alle, die sich wundern: Nein, mir geht es nicht gut! Als Nächstes ist der Abschlussball dran", schreibt Kim Kardashians (42) Schwester dazu.

Auf den aktuellen Aufnahmen, die Khloé teilte, posiert ihre Tochter wieder ganz ohne eingegipsten Arm. Vor einigen Wochen hatte die Kleine zusammen mit ihrem Cousin Psalm West (4) ein wenig zu wild auf dem Trampolin und Klettergerüst getobt – beide brachen sich dabei einen Arm.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

Instagram / khloekardashian True Thompson im August 2023

Instagram / khloekardashian True Thompson und Psalm West im August 2023

