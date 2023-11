Kim Virginia und Mike Heiter kamen sich schon wieder näher

So ganz kommen sie nicht voneinander los! Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) lernten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Bei den beiden knisterte es sofort und letztendlich landeten sie gleich mehrfach für verheißungsvolle Stunden im Boom Boom Room. Auch nach der Kuppelshow lernten sich die Realitystars weiter kennen – für eine Beziehung reichte es aber nicht. Jetzt überrascht Kim mit weiteren News: Sie und Mike näherten sich vor dem Wiedersehen noch mal an.

Auf Instagram beantwortet die Beauty ein paar Fragen. Thema Nummer eins ist das Verhältnis von Mike und Kim nach der Datingshow. "Wir hatten zwischendurch kurz geschäftlich Kontakt, aber ansonsten nichts. Einen Tag vor dem Wiedersehen ist man sich wieder etwas näher gekommen", antwortet die Influencerin. Damit deutet Kim eine erneute Phase ihres ständigen Hin und Hers mit dem Hottie an.

Zwischenzeitlich war die einstige Bachelor-Kandidatin sogar in einer Beziehung. "Ich habe mich dann bisschen auf Teezy eingelassen, aber es hat dann doch ein bisschen reingeschissen, dass ich mit Mike ein bisschen geschrieben habe", gibt sie im großen Wiedersehen bei RTL+ zu. "[Wir] waren kurz zusammen, weil ich gesagt habe, dieses vier, fünf Monate Kennenlernen mache ich nicht mehr. […] Aber das hat dann so bisschen reingegrätscht mit Steffi und Mike", verriet Kim.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Oktober 2023

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

