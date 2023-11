Teezy und Kim Virginia waren nach "Are You The One" ein Paar

Ob damit jemand gerechnet hat? Kim Virginia Hartung (28) lieferte bei Are You The One – Reality Stars in Love einiges an Unterhaltung. Ob bei regelmäßigen Ausflügen in den Boom Boom Room mit Love Island-Hottie Mike Heiter (31) oder ihrer offenen und ehrlichen Art – die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte immer etwas zu sagen. Zwischenzeitlich zeigte sie auch Interesse an Teezy, der eigentlich mit Steffi anbandelte – trotzdem waren Kim und Teezy nach den Dreharbeiten kurz zusammen!

"Ich habe mich dann bisschen auf Teezy eingelassen, hat aber es hat dann doch ein bisschen reingeschissen, dass ich mit Mike ein bisschen geschrieben habe", gibt sie im großen Wiedersehen bei RTL+ zu. Der Ex on the Beach-Star sieht die Lage ein bisschen anders: "'Bisschen.' Sie sagt 'bisschen'. Die waren die ganze Zeit in Kontakt." Dennoch führten die beiden eine Beziehung! "[Wir] waren kurz zusammen, weil ich gesagt habe, dieses vier, fünf Monate kennenlernen mache ich nicht mehr. […] Aber das hat dann so bisschen reingegrätscht mit Steffi und Mike", verrät Kim.

Doch auch mit Mike sollte es einfach nicht klappen. Der Essener verrät: "Nach der Show haben wir geschaut, wie das Ganze so läuft." Die beiden hätten versucht, alles, was in der Show geschehen ist, außer Acht zu lassen. "Dann hatten wir auch längere Zeit Kontakt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass da von meiner Seite aus keine Gefühle kommen", erklärt der Influencer.

