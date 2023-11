Matthews 54. Geburtstag: So süß gratuliert Levi McConaughey

Matthew McConaughey (54) bekommt süße Geburtstagsgrüße! Der Schauspieler ist mit der Rolle des Anwalts Jake Brigance weltberühmt geworden. Während er vor allem am Anfang seiner Karriere oft den Frauenhelden mimte, ist er privat schon lange angekommen: Seit 2007 gehen der Leinwandstar und Camila Alves (41) gemeinsame Wege. Fünf Jahre später gaben sich die Turteltauben dann das Jawort. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Anlässlich seines Geburtstages widmet Matthews Sohn Levi ihm rührende Worte!

Auf Instagram postet der 15-jährige eine Reihe von Familienfotos, auf denen der "Interstellar"-Darsteller gemeinsam mit seiner Frau und seinen Sprösslingen zu sehen ist. In der Bildunterschrift lobt er seinen Vater in den höchsten Tönen: "Die Leute kennen Matthew McConaughey als Schauspieler und jetzt als Schriftsteller, aber ich kenne ihn als meinen Vater. Der Mann, der sich immer Zeit für uns nimmt, egal was passiert, und der Mann, der mir beigebracht hat, die Reise zu schätzen und nicht nur das Ziel. Die Reisen fangen gerade erst an."

Bereits vor einiger Zeit verriet Matthew sein Geheimnis für ein glückliches Zusammenleben: "Wenn die Dinge gut laufen, dann mach einfach weiter so. Wenn nicht, kümmere dich bald darum, damit Schwierigkeiten nicht auftauchen und dich später einholen", erklärte der Dreifach-Papa damals kurz und knapp gegenüber Today Extra.

Instagram / levimcconaughey Matthew McConaughey mit Ehefrau Camila und seinen Kindern

Instagram / levimcconaughey Matthew McConaughey, Schauspieler, und sein Sohn Levi

Instagram / levimcconaughey Matthew McConaughey, Schauspieler, mit seiner Familie

