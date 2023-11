Was sagt Sandra Sicora zu Tommy und Paulina Ljubas' Romanze?

Wie findet sie die neue Flamme ihres Ex-Freundes? Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni hatten sich bei Ex on the Beach kennengelernt, anschließend wurden die zwei ein Paar. Doch nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. gingen die beiden Reality-TV-Stars getrennte Wege. Der Franzose soll inzwischen mit Paulina Ljubas (26) zusammen sein. Was Sandra wohl von dieser Romanze hält? Promiflash hat bei ihr nachgefragt.

Im Promiflash-Interview verriet die 31-Jährige, dass sie über den Flirt von Tommy bestens informiert sei. "Mir werden die Fotos von meinen Followern sehr schnell geschickt, das habe ich natürlich mitbekommen. Wenn es so sein sollte, freut es mich natürlich, ich wünsche Tommy alles Gute." Über die Kölnerin habe Sandra nichts Schlechtes zu sagen: "Mit Paulina habe ich nichts zu tun, aber wünsche ihr trotzdem alles Gute."

Sandra wünscht ihrem Ex also in Sachen Liebe nur das Beste. Einen kleinen Seitenhieb konnte sie sich dann doch nicht verkneifen. "Ich finde, die passen nicht zusammen. Aber letztendlich müssen sie es ja für sich wissen", sagte Sandra abschließend im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

