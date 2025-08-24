Vergewaltigungsvorwurf: "Strictly Come Dancing"-Star in Haft

Die beliebte Tanzshow Strictly Come Dancing wird erneut von einem Skandal erschüttert: Ein nicht namentlich genannter Star der Show wurde am Freitag, den 22. August, von der Polizei unter dem Verdacht der Vergewaltigung und des Missbrauchs nicht einvernehmlicher intimer Bilder festgenommen. Ein Sprecher der Metropolitan Police erklärte gegenüber The Standard: "Die Ermittlungen befinden sich in einem frühen Stadium, und wir fordern jeden mit Informationen auf, sich bei uns zu melden." Laut Berichten der Zeitung The Sun sind an der Untersuchung neben der Metropolitan Police auch Behörden aus Hertfordshire beteiligt. Es wurde betont, dass die Vorwürfe in keinem Zusammenhang mit den Teilnehmenden der aktuellen Staffel stehen.

Die Nachricht kommt zu einem äußerst schwierigen Zeitpunkt für die Sendung, die aufgrund früherer Kontroversen bereits unter Kritik steht. Vor wenigen Monaten hatte die BBC eine interne Untersuchung zu mutmaßlichem Drogenmissbrauch im Umfeld der Show eingeleitet, nachdem Berichte über zwei bekannte Persönlichkeiten des Formats bekannt wurden. Laut Aussagen eines Insiders sollen diese "wohlbekannte" Nutzer von Kokain sein. Für die Untersuchung beauftragte der Sender die Kanzlei Pinsent Masons, die den Vorwürfen auf den Grund gehen soll. Zusätzlichen Druck erzeugte eine Klage um einen früheren Teilnehmer, der von der BBC nach einem Vorfall beim Launch der Tournee entlassen wurde.

Seit ihrem Start im Jahr 2004 gilt "Strictly Come Dancing" als Aushängeschild für die BBC und ist eines der beliebtesten Unterhaltungsprogramme im britischen Fernsehen. Doch die jüngsten Ereignisse werfen einen Schatten auf die Erfolgsgeschichte der Show. Hinter den Kulissen wachsen die Spannungen, denn der Schutz des familienfreundlichen Images wird immer schwieriger. Ein Insider bezeichnete die jüngsten Entwicklungen gegenüber der Presse als "eine äußerst dramatische Wendung" und wies darauf hin, dass dies der bisher größte Skandal für die Sendung sei. Trotz des negativen Rummels hoffen Fans weiterhin, dass die Show bald wieder ausschließlich für ihr Tanztalent Schlagzeilen macht.

Getty Images Der Cast von "Strictly Come Dancing" bei einem Photocall 2024

Getty Images Emma Weymouth und Chris Ramsey bei "Strictly Come Dancing"

Getty Images Katie Piper 2018 bei "Stricty Come Dancing"

