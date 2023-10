Auch das noch: Zoffen Prinz Harry und Meghan um Karrieren?

Sind sie sich da etwa auch uneinig? Bereits seit längerem halten sich die Gerüchte, dass es zwischen Prinz Harry (39) und seiner Frau Meghan (42) kriseln soll. Und dabei galten die beiden als absolutes Dream-Team. Aktuell soll es aber mehrere Punkte geben, in denen das Paar nicht auf einen Nenner kommt. Das gilt offenbar auch für ihre Lebensstile: Denn Harry und Meghan sind sich wohl auch in Sachen Karriere uneinig.

Davon ist zumindest eine Quelle überzeugt. Während Harry mit der Einfachheit zufrieden ist und sich am liebsten nur auf seine Wohltätigkeitsorganisationen konzentrieren würde, soll Meghan vor allem ihren "Promi-Status" genießen. "Sie merken, dass Harry sich am liebsten auf Charity-Arbeit und seine Familie konzentrieren möchte, während Meghan sich viel mehr darauf konzentriert, ihre Marke voranzubringen", erklärt der Insider das Dilemma des Prinzen gegenüber The Mirror. Außerdem habe er Spaß an simplen Dingen wie mit dem Hund spazieren zu gehen und Sohnemann Archie zur Vorschule zu bringen.

Doch das ist wohl nicht der einzige Streitpunkt bei Harry und Meghan. Unter anderem soll die aktuelle Wohnsituation in Kalifornien ein Problem darstellen, denn der 39-Jährige hat angeblich große Sehnsucht nach seiner Heimat Großbritannien. Eine weitere Quelle betonte, dass Harry deshalb schon nach einer Bleibe bei London suche: "Harry ist dabei sehr führend." Seine Gattin wolle aber lieber in den USA bleiben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, April 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Getty Images Prinz Harry

