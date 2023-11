Diese Promis erspielen sich Vorteil für Promi-BB-Wildcard!

Wer darf neben Peter Klein (56), Yeliz Koc (30) und Co. ins Promi Big Brother-Haus einziehen? Am 18. November startet die neue Staffel – und diesmal gibt es eine Besonderheit: Content Creator erhalten die Möglichkeit, mithilfe einer Wildcard per Zuschauervoting in das TV-Format einzuziehen. Neun Kandidaten, unter anderem Matthias Höhn (27) oder Nikola Glumac, kämpften heute darum, sich Prozente für das Voting zu erspielen. Welches Team macht das Rennen?

Bei "Promi Big Brother – Die Penny Challenge" konnten die Influencer sich nicht nur einen Vorteil im Voting erspielen, sondern auch Sendezeit für Trailer von sich, die im TV laufen. Marco Cerullo (34), Marco Strecker (21) und Lena Schiwiora (27) dürfen dafür die Teams auswählen. Im ersten Quizspiel geht es noch ausgeglichen zu: Jedes Team erspielt sich vier Minuten für die Trailer. Im zweiten Spiel, bei dem Artikel optimal einsortiert werden müssen, gewinnt schließlich aber Team Gelb: Lena, Sophie Reintjes und Louis Streich gewinnen jeweils 10 Prozent für das abschließende Zuschauervoting!

Das verschafft den dreien zwar einen Vorteil für die Wildcard, heißt aber noch gar nichts! Die Zuschauer können nämlich weiterhin für alle Kandidaten abstimmen. Aktuell liegen Matze und Marco Strecker beim Voting im Kampf um den Einzug ganz vorne.

Instagram / lenaschiwiora Lena Schiwiora, Sophie Reintjes und Louis Streich bei "Promi Big Brother – Die Penny Challenge"

Getty Images Matthias Höhn im Dezember 2022

Instagram / itsofficialmarco Influencer Marco Strecker

