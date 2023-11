Gibt Sienna Miller einen Hinweis auf das Babygeschlecht?

Soll das etwa eine Anspielung sein? Die Schauspielerin Sienna Miller (41) hatte im Jahr 2022 ihre Liebe zu dem 15 Jahre jüngeren Model Oli Green öffentlich gemacht. Ein Jahr später hatten die beiden Turteltauben süße Neuigkeiten zu verkünden: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Kürzlich fand die Babyparty statt. Dabei könnte Sienna bereits das Geschlecht ihres kleinen Wonneproppens verraten haben!

Auf Instagram teilte ihre Schwester Savannah einige Einblicke in die Feierlichkeiten. Dabei fällt auf, dass die Party farblich ein ganz bestimmtes Motto zu haben scheint: Während die Mama in spe ein rosafarbenes Kleid und eine Blumenkrone trug, waren auch ihre Gäste ganz in Rosa und Weiß gekleidet. Zudem war die komplette Dekoration in den beiden Farbtönen gehalten. Fans vermuten darin den Hinweis, dass die "American Sniper"-Darstellerin wohl ein Töchterchen erwartet.

Siennas Schwangerschaft war im August dieses Jahres durch Paparazzi-Aufnahmen öffentlich gemacht worden, die die Leinwandschönheit im knappen Bikini am Strand von Ibiza gezeigt hatten. Darauf war deutlich ein kleiner Babybauch zu erkennen gewesen. Wenig später machte sie dann Werbung für Umstandsmode – und ließ damit keinen Zweifel mehr an ihrer Schwangerschaft.

