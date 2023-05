Spanien-Royals zeigen sich stylisch bei Sofias Konfirmation!

Alle zeigen sich von ihrer besten Seite! Seit 2004 ist Königin Letizia (50) mit König Felipe von Spanien (55) verheiratet. Zusammen sind die beiden Royals Eltern von zwei Töchtern – Prinzessin Leonor (17) und Prinzessin Sofia (16) sind der ganze Stolz der Eheleute. Die ältere der beiden machte vor wenigen Tagen ihren Schulabschluss – das wurde gebührend gefeiert. Nun dreht sich alles um Sofia, die ihre Konfirmation zelebrierte. Dort bewiesen die spanischen Royals ihr Gespür für Fashion!

Für den besonderen Tag wählte beispielsweise Letizia eine cremefarbene Schlaghose und kombinierte dazu eine T-Shirt-Bluse in Puderrosa. Auch der Rest der spanischen Königsfamilie schmiss sich ordentlich Schale. Die Frau des Tages, Prinzessin Sofia, strahlte in einem Jumpsuit aus Fuchsia. Ihre Schwester Sofia machte in einem luftigen Blümchenkleid eine tolle Figur. Papa Felipe strahlte stolz im schicken Anzug – Letizias Eltern waren ebenfalls total schick.

Gut gekleidet hatten sich Felipe und Letizia auch zur Krönung von König Charles (74) präsentiert. Während der spanische Monarch in seiner traditionellen Uniform erschienen war, setzte seine Liebste auf Farbe. In einem pinken Kostüm bestehend aus Bleistiftrock und passendem Jäckchen hatte sie die Westminster Abbey betreten.

Anzeige

Miguel Cordoba/ SIPA / ActionPress Die spanische Königsfamilie im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Sofia, Königin Sofia, Königin Letizia und Prinzessin Leonor im Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien bei König Charles' Krönung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de