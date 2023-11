Wegen Aleks' Vorwurf: Diogo Sangre macht einen Drogentest!

Das lässt er so nicht auf sich sitzen! Am Samstag fand das Box-Event Fame Fighting statt. Dort kämpfte Diogo Sangre (29) gegen Aleksandar Petrovic (32). Letzterer ging schon früh zu Boden und musste sich gegen den Tattooliebhaber geschlagen geben. Nach der Niederlage überraschte Aleks dann mit Unterstellungen in Diogos Richtung: Er soll beim Kampf auf Drogen gewesen sein. Jetzt macht Diogo einen Drogentest.

"Ich möchte meinen Fans zeigen, dass ich noch nie Drogen genommen habe und auch kein Problem mit einem Drogentest habe", schreibt er auf Instagram zu einem Foto eines Schnelltests. "Das Ergebnis kriegst du bald bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu sehen, lieber Aleks", stichelt Diogo. Er sei seinem Kontrahenten zwar keine Rechenschaft schuldig, wolle dessen Ausreden aber so nicht stehen lassen. Aleks sei laut Diogo ein schlechter Verlierer.

Der einstige Temptation Island V.I.P-Kandidat reagierte auch bereits auf Diogos Drogentest. Dieser sei sehr leicht zu fälschen und Diogo solle lieber seine Herausforderung zu einem weiteren Kampf annehmen. Das lässt der Reality-TV-Star so nicht auf sich sitzen. "Wie schwach du bist, Aleks. Wenn du gut zahlst, dann gehe ich mit dir persönlich zum Arzt", wettert er weiter.

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2022 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de