Auch das wird Thema in der letzten "The Crown"-Staffel!

Auch das wird The Crown aufgreifen! In wenigen Tagen wird die kontroverse Serie mit dem ersten Teil der finalen Staffel über die Bildschirme der ganzen Welt flimmern. Im Fokus stehen dabei neben dem Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) und ihrer Familie auch die letzten Monate von Prinzessin Diana (✝36) vor ihrem tödlichen Autounfall. Auch Dianas letzter Urlaub mit ihrem Partner Dodi Al-Fayed (✝42) kurz vor ihrem Tod soll thematisiert werden!

Neue Fotos des Streamingdienstes Netflix zeigen Elizabeth Debicki (33), die Diana spielt, auf einer Nachbildung der Yacht von Dodis Vater. Dabei stellt die Schauspielerin die Paparazzi-Fotos nach, die 1997 von der Ex-Frau von König Charles III. (74) nur wenige Wochen vor ihrem Tod geschossen worden waren. Statt dem originalen Schauplatz Saint-Tropez wurde die Szene jedoch bei Mallorca gedreht. Weitere Bilder teasern zudem an, dass es Einblicke in Diana und Dodis Romanze geben wird. Es gibt zudem erste Aufnahmen von Olivia Williams (55) in der Rolle von Königin Camilla (76).

Doch auch der letztendliche Tod der einstigen Prinzessin wird eine große Rolle spielen. Unter anderem soll Diana in der Serie ihrem Ex-Mann sowie dessen Mutter als Geist erscheinen. Davon ist ihr Sohn Prinz William (41) wohl alles andere als begeistert! Ein enger Freund des Thronfolgers plauderte gegenüber Daily Beast aus, wie verletzend das für ihn sei, "dass seine Mutter immer wieder auf diese geschmacklose Weise ausgebeutet wird".

Daniel Escale/Netflix Dodi und Diana in "The Crown"

Netflix / LeftBank Olivia Williams als Camilla in "The Crown"

Netflix/Justin Downing Meg Bellamy und Ed McVey als Prinzessin Kate und Prinz William in "The Crown"

