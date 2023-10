Erste Fotos geben Hinweise zur letzten "The Crown"-Staffel!

Bald ist es soweit! The Crown begeisterte bereits mit fünf Staffeln. Die Geschichte um Queen Elizabeth II. (✝96), Prinz Charles (74) und Co. wurde mit der vergangenen Ausgabe noch mal so richtig spannend. Im großen Finale soll der Serienhit allerdings ein Ende finden. Die Gerüchteküche brodelt bereits ordentlich, was die Zuschauer ab dem 14. November diesbezüglich zu sehen bekommen. Nun sind erste Bilder der finalen "The Crown"-Staffel verfügbar, die ein bisschen was verraten.

Wie endet die Geschichte? Netflix veröffentlicht nun erste Aufnahmen, aus der sechsten und letzten Staffel von "The Crown". Und diese lassen darauf schließen, dass sich der erste Teil des großen Finales vordergründig um Prinzessin Diana (gespielt von Elizabeth Debicki, 33) drehen wird. Vermutlich werden die letzten Tage vor ihrem tragischen Autounfall mit Dodi Al-Fayed (gespielt von Khalid Abdalla) thematisiert.

Der zweite Teil der allerletzten "The Crown"-Staffel wird am 14. Dezember auf Netflix abrufbar sein. Darin soll es sich um die Geschehnisse im britischen Königspalast der frühen 2000er drehen. Prinz William (gespielt von Ed McVey) und Prinzessin Kates (gespielt von Meg Bellamy) Kennenlernen an der St. Andrews-Universität dürfte mit eines der Highlights werden.

Netflix / Daniel Escale Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

Netflix / Daniel Escale Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana und Khalid Abdalla als Dodi Al-Fayed "The Crown"

Getty Images Meg Bellamy und Ed McVey bei den "The Crown"-Dreharbeiten

