"Friends"-Cast plant jährliche Gedenkfeier für Matthew Perry

Sie wollen seiner gedenken. Vor wenigen Wochen hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Der Friends-Star Matthew Perry starb im Alter von nur 54 Jahren. Der Schauspieler wurde leblos in seinem Whirlpool gefunden. Kurz darauf wurde Matthew im kleinen Kreis beerdigt. Auch seine einstigen Co-Stars rund um Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59) und Co. nahmen an der Trauerfeier teil. Angeblich plant der "Friends"-Cast sogar eine jährliche Gedenkfeier für Matthew.

In einem Interview mit New Magazine offenbart ein Insider, wie sehr Jennifer und Co. unter dem Ableben ihres Freundes leiden. "Jeder wünscht sich, die Zeit zurückzudrehen und ihn anzurufen oder sich auf einen Kaffee zu treffen", so der Insider. Umso wichtiger soll es den Schauspielkollegen jetzt sein, ein jährliches Treffen zu Ehren von Matthew zu organisieren. "Ich denke, das einzig Positive an der Sache ist, dass sich alle 'Friends'-Stars öfter treffen werden. Es gibt bereits Gespräche über ein jährliches Treffen, um Matt zu gedenken", offenbart die Quelle außerdem.

Vor allem Jennifer soll es nach Matthews Tod sehr schlecht gehen: Da ihr Vater erst vor knapp einem Jahr gestorben sei und sie sich nun von dem "17 Again"-Darsteller verabschieden musste, leide die 54-Jährige sehr. "Sie hat sich immer noch nicht vom Tod ihres Vaters erholt. Matthews Verlust hat ihr komplett den Boden unter den Füßen weggerissen", verriet ein Insider gegenüber Page Six.

Matthew Perry, Schauspieler

Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Matthew Perry und Jennifer Aniston

