Frisch verliebt: Lottie Moss schießt gegen ihren Ex Adam

Fließt zwischen den beiden etwa böses Blut? Erst im August hatte Lottie Moss (25) bestätigt, dass sie und der Fitnesstrainer Adam Collard ein Paar sind. Doch lange sollte ihr Glück nicht halten: Nach nur wenigen Wochen trennten sich das Model und der UK-Love Island-Star. Mittlerweile ist Adam wieder vergeben – und zwar an die Sportmoderatorin Laura Woods (36). Nun äußert sich erstmals Lottie zu den Liebes-News ihres Ex!

In einem Interview mit der OK! macht die 25-Jährige deutlich, dass sie nicht sonderlich gut auf Adam und seine neue Beziehung zu sprechen ist. "Ich hoffe, er findet sein Glück – tief in dieser kalten Hülle einer Seele", wettert Lottie in dem Gespräch. Die Halbschwester von Kate Moss (49) und ihr Verflossener haben selbst heute keinen Kontakt mehr.

Während Lottie mächtig gegen Adam schießt, kommt dieser aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich würde nie eine Beziehung mit jemandem eingehen, zumindest nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, es sei denn, ich denke, sie ist die Richtige", erklärte der 28-Jährige in einem Interview mit The Sun und machte dabei deutlich, wie ernst es zwischen ihm und seiner Laura ist.

Anzeige

Getty Images Lottie Moss, 2023

Anzeige

Instagram / collard_adam Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

Anzeige

Instagram / adamcollard Laura Woods und Adam Collard

Anzeige

Was haltet ihr von Lotties Kommentar zu Adams neuer Beziehung? Sie sollte sich nicht öffentlich äußern. Ich verstehe ihre Enttäuschung. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de