Krass! Jamie Lynn Spears soll ins UK-Dschungelcamp einziehen

Jamie Lynn Spears (32) ist eine US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin. Der Durchbruch gelang ihr durch die Hauptrolle in der Teenie-Serie Zoey 101. In der vergangenen Zeit machte die Blondine aber größtenteils Schlagzeilen mit dem zerrütteten Verhältnis zu ihrer großen Schwester Britney Spears (41). Nun soll die "How Could I Want More"-Interpretin Kandidatin einer britischen TV-Show sein. Zieht Jamie Lynn etwa ins Dschungelcamp?

Laut Mirror wird die kleine Schwester von Britney an der diesjährigen Staffel von "I’m A Celebrity Get Me Out Of Here" teilnehmen. Die Show ist das Pendant zu der deutschen Realityshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Die Produzenten sollen sich erhoffen, dass die 32-Jährige neue Details über die zerrüttete Beziehung zu der Popikone preisgibt. Die Dreharbeiten in Australien starten in weniger als zwei Wochen.

Jamie Lynn veröffentlichte letztes Jahr ihr Buch "Things I Should Have Said" und enthüllte darin auch einige Details über die Beziehung zu der "Gimme More"-Interpretin. Britney schien davon recht wenig zu halten – die Sängerin schoss auf Instagram gegen ihre Schwester: "Das Timing deines Buches ist echt unglaublich, Jamie. Vor allem, weil die ganze Welt keine Ahnung hatte, was mir angetan wurde", machte Britney ihrem Ärger damals Luft.

Getty Images Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den "Teen Choice Awards" 2002

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Jamie Lynn Spears, Sängerin

