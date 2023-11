Nach Abnehmerfolg: Danni Büchner legt sich unters Messer

Sie lässt optisch ein wenig nachhelfen! Daniela Büchner (45) hatte in den vergangenen Monaten für eine Menge Aufsehen gesorgt: Die Frau von Jens Büchner (✝49) arbeitete stark an ihrem Aussehen – und das mit Erfolg! Rund 15 Kilogramm nahm die fünffache Mama ab. Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Für ihr Äußeres legte sich Danni nun sogar auf den OP-Tisch!

Für eine neue Folge von Goodbye Deutschland! Die Auswanderer ließ sich die 45-Jährige wieder einmal von der Kamera begleiten. "Mit den Brüsten, das habe ich ja schon immer. [...] Ich glaube, da versteht mich jede Mutter. Ich habe drei Kinder gestillt und irgendwann, als die Zwillinge älter wurden, waren meine Brüste natürlich Quarktaschen", erklärte Danni den chirurgischen Eingriff. Mithilfe von Implantaten und einer Bruststraffung wollte sie nun bei ihren "Quarktaschen" ein wenig nachhelfen.

Während Danni sich sehr über den Eingriff zu freuen scheint, sind ihre Kinder alles andere als begeistert. "Ich habe mir schon Sorgen gemacht. [...] Ich habe einfach gehofft, dass am Ende alles gut geht", so unter anderem Töchterchen Jada Karabas (18). Von ihren Fans wird die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin unterstützt. "Danni, hast du super gemacht! Kann ich total verstehen und nachfühlen", schreibt ein User auf Instagram, während ein weiterer kommentiert: "Daniela spricht für so viele Frauen! [...] Abnehmen, drei Kinder gestillt [...]. Einfach ehrlich!"

