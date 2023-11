Nach Geburt? Kourtney Kardashian verlässt das Krankenhaus!

Sie ist wieder zu Hause! Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) gehen bereits seit drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2022 wagten sie den nächsten Schritt und gaben sich das Jawort. Mittlerweile erwarten sie sehnsüchtig die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Seit die Unternehmerin in der vergangenen Woche in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, behaupten Insider, dass ihr kleiner Wonneproppen bereits auf der Welt sei. Nun verdichten sich die Hinweise: Kourtney verlässt das Krankenhaus!

Auf Fotos, die TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie der Musiker seine Liebste aus dem Krankenhaus abholt. Während der Schlagzeuger am Steuer des Autos sitzt, scheint der Keeping up with the Kardashians-Star sich auf dem Beifahrersitz zu befinden. Ihr Sprössling ist auf den Bildern jedoch nicht zu sehen. Von einem glücklichen Strahlen der vermeintlich frischgebackenen Eltern fehlt auf den Schnappschüssen allerdings jede Spur.

Gegenüber Daily Mail plauderte ein Insider aus, dass die ältere Schwester von Kim Kardashian (43) ihren Sohn bereits am 1. November auf die Welt gebracht haben soll. Das würde auch zu dem errechneten Geburtstermin passen, den Travis auf den 31. Oktober datiert hatte. Vorläufig soll Kourtney die Geburt aber erst mal für sich behalten wollen, verriet die Quelle weiter.

Getty Images Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit, und Travis Barker, Musiker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

