So kam Kim Kardashian zur Party ihres mutmaßlichen Flirts!

So stylish erschien Kim Kardashian (43) zu Odell Beckamm Jr.s (31) Feier! Anlässlich seines 31. Geburtstages feierte der Footballer eine große Party. Unter den Gästen befanden sich viele bekannte Gesichter wie die Reality-Ikone. Kim kam in Begleitung ihrer besten Freundin La La Anthony zur Location. Am Tage war die Unternehmerin bereits bei der Verleihung des CFDA Fashion Awards, wo sie einen Teil ihrer Abendgarderobe schon trug. Kim betritt im dunklen Gothic-Look die Feier!

Nachdem sie aus ihrem Hotel kam, fiel auf, dass Kim allein ihr Oberteil getauscht hatte, um ein neues Party-Outfit zu kreieren. Den Rock trug sie bereits auf dem roten Teppich der Award-Verleihung. Dazu kombinierte sie ein weit ausgeschnittenes Neckholder-Top und war komplett in schwarz unterwegs. Das Outfit von Chrome Hearts vollendete sie mit mehreren Halsketten, die das bekannte Kreuz-Emblem der Marke hatten. An den Füßen trug Kim Plateau-High-Heels mit durchsichtigen Fußriemen.

Aktuell wird vermutet, dass die Ex-Frau von Kanye West (46) und der NFL-Profi sich daten. Ein Insider erzählte gegenüber People, dass die beiden Zeit miteinander verbringen würden. Odell soll bereits Kims große Familie kennengelernt haben. Bisher heißt es offiziell allerdings nur, dass die beiden befreundet sein sollen und die gleichen Freunde haben.

ActionPress Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Odell Beckham Jr. bei der Met Gala 2022

