Trotz Trennung: James Haskell genießt Dinner mit Ex Chloe

Es scheint kein böses Blut mehr zwischen ihnen zu geben! Vor wenigen Wochen bestätigten James Haskell (38) und Chloe Madeley (36), dass sie sich nach rund fünf Ehejahren scheiden lassen. Die genauen Gründe sind unbekannt, jedoch sollen der Rugby-Star und die UK-Dschungelcamp-Kandidatin sich in den Monaten vor der Trennung oft heftig gezofft haben. Für ihre Tochter Bodhi lassen Chloe und James ihren mutmaßlichen Disput aber hinter sich – und genießen ein harmonisches Dinner!

Am Wochenende teilte der 38-Jährige einen niedlichen Schnappschuss auf Instagram. Darauf zu sehen: Seine Noch-Frau Chloe, die die eineinhalbjährige Bodhi auf dem Arm trägt und ihr liebevoll einen Kuss auf das Köpfchen gibt. Auf einem weiteren sitzt die Britin mit der Kleinen auf dem Schoß an einem Tisch im Restaurant. "Dinner-Klub", schrieb James zu dem Foto. Es wirkt tatsächlich so, als ob es keine Streitigkeiten mehr zwischen dem Ex-Paar gebe.

Das hatte in der TV-Show der Fitnessinfluencerin aber noch anders ausgesehen. In der letzten Folge von "Chloe Madeley: A Family Affair", in der die 36-Jährige noch mit ihrem Mann liiert gewesen war, war es zu einigen Auseinandersetzungen gekommen. James hatte beispielsweise erzählt, dass sie ihn "wie einen Hund" behandele. Chloe hatte ihn derweil bei Gesprächen unterbrochen: "Wenn James etwas Wertvolles beitragen würde, würde ich ihn nicht zum Schweigen bringen, aber er sagt nur einen Haufen Scheiße."

Chloe Madeley mit ihrer Tochter Bodhi

Chloe Madeley mit ihrer Tochter Bodhi

James Haskell und Chloe Madeley im Januar 2020

