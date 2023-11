Wale Doronina ist nicht beim Sommerhaus-Wiedersehen dabei!

Es wurde abgedreht – ohne sie! Bei Das Sommerhaus der Stars sorgte vor allem Walentina Doronina (23) für ganz viel Aufruhr. Denn das Realitysternchen hatte mit allen Kontrahenten Streit. Letztlich stellte sie sich sogar gegen einen der Produktionsleiter – die Blondine und ihr Verlobter Can Kaplan zeigten ihn an. Im Netz drohte sie, nicht mal mehr zur Wiedersehensshow kommen zu wollen. Jetzt ist klar: Walentina und Can waren nicht dabei!

Anscheinend aber nicht, weil das Paar abgesagt hatte. So geben Aleksandar Petrovic (32) und Vanessa Nwattu in einem Instagram-Livestream Einblicke in die Reunion und erklären: Walentina war wohl nicht erwünscht! "Aber nicht, weil sie selbst gesagt hat, sie kommt nicht, weil sie RTL keine Plattform mehr geben möchte mit ihrer Präsenz, sondern weil sie nicht eingeladen wurde, weil sie Stress macht", führt die Beauty aus.

Zuvor plauderte Justine Dippl ebenfalls auf Social Media aus, dass Walentina nun offenbar um einen Platz in der Wiedersehensshow betteln würde. Dazu äußerte sich die Essenerin aber nicht. Derzeit ist auch eher "Fame Fighting" großes Thema bei den beiden. Denn Can kämpfte gegen seinen TV-Gegner Luigi Birofio (24) und konnte diesen nach drei Runden schlagen.

Anzeige

ActionPress Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de