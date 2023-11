Eine waschechte Offizierin: Prinzessin Kate sitzt im Panzer!

Prinzessin Kate (41) zeigt wieder einmal, wie vielseitig sie doch ist! Es ist kein Geheimnis, dass die Schwiegertochter von König Charles (74) bei offiziellen Terminen ihre Starallüren ablegt und sich äußerst bodenständig zeigt. Anfang Oktober beteiligte sich die zukünftige Königin Englands bei einem Rugby-Match, bei dem sie in einem Rollstuhl Platz nahm. Bei einer anderen Veranstaltung bewies die dreifache Mutter, dass sie kurzerhand in eine Kampfausrüstung schlüpfen kann: Kate begeisterte in einem Camouflage-Outfit!

Die 41-Jährige stattete einer Kaserne in Norfolk einen Besuch ab – Ziel war es, dass Kate mehr über die Militäreinsätze erfährt und ihren Pflichten als neu ernannter Oberst des Regiments nachgeht. Nachdem sie bewährten Offizieren eine Medaille für ihre Dienste überreicht hatte, kam es für die Frau von Prinz William (41) zu einer besonderen Rundfahrt: In Camouflage und Militärkleidung gehüllt machte Kate im Panzer eine kleine Spritztour!

Ob sich Kate ihren Fans von nun an öfter in solch einem Anblick zeigen wird, ist unklar. Schließlich greift die Royal-Lady gerne zu eleganten Looks. So wie vor wenigen Wochen bei einem Besuch der Universität in Nottingham. Für ein Gespräch mit den Studenten entschied sich Kate für einen cremeweißen Strickrock und einen dazu passenden Strickpullover.

Getty Images Prinzessin Kate beim Besuch einer Kaserne, November 2023

Getty Images Prinzessin Kate beim Besuch einer Kaserne, November 2023

Getty Images Prinzessin Kate mit Studenten der Nottingham Trent Universtiy

