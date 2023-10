Sportlich: Prinzessin Kate macht bei Rollstuhl-Rugby mit!

Prinzessin Kate (41) zeigt wieder einmal ihren großen Einsatz. Als Frau des englischen Thronfolgers Prinz William (41) muss die dreifache Mutter viele öffentliche Termine wahrnehmen. Oftmals ist sie deshalb ohne ihren Liebsten unterwegs – so auch bei ihrem Besuch eines Luftwaffenstützpunkts vor wenigen Wochen. Doch viel Zeit zum Verschnaufen bleibt ihr nicht, denn für die Royal-Lady geht es schon zum nächsten Event. Beim Rollstuhl-Rugby zeigt Kate ihren sportlichen Ehrgeiz!

Die 41-Jährige stattete dem Allam Sports Centre der Universität von Hull einen Besuch ab. Dort traf Kate auf Spieler der Behinderten-Rugby-Liga in East Yorkshire, die bereits englischer Weltmeister wurden. Wie üblich saß Kate nicht nur untätig rum, im Gegenteil: Die Schwägerin von Prinz Harry (39) beteiligte sich an einer Trainingseinheit und nahm dafür in einem Rollstuhl Platz. Die Herausforderung schien Kate gut zu meistern – und absolvierte das Training mit einem breiten Grinsen.

Dass Kate mit anpackt, ist keine Seltenheit. Mit ihrem Gatten hatte sie vor wenigen Wochen die Waldschule in Hereford besucht, wo die zwei ihr Engagement zeigten. Laut Daily Mail habe das Paar beim Zerkleinern von Holz sowie bei der Essensvorbereitung an einem Lagerfeuer mitgeholfen.

