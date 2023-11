Endlich schwanger: Valentin und Renata Lusin im Babyglück

Valentin (36) und Renata Lusin (36) werden endlich Eltern. Trotz mehrerer Fehlgeburten hatten die beiden Profitänzer nicht aufgegeben, ihren Wunsch nach Nachwuchs zu erfüllen. Im September gaben die beiden dann eine frohe Botschaft bekannt: Renata ist bereits im fünften Monat schwanger. "Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie immer so stark geblieben ist", schwärmte Gatte Valentin im Interview mit RTL. Trotz der Schwangerschaft stand Renata noch fleißig auf dem Tanzparkett. Doch jetzt geht es für die gebürtige Russin in die Babypause. Gemeinsam bereiten sich die werdenden Eltern nun auf ihr kleines Wunder vor.

