Sechster Monat: Schwangere Renata Lusin geht in Tanzpause

So langsam muss sie wohl etwas kürzertreten. Renata (36) und Valentin Lusin (36) sind aktuell in freudiger Erwartung: Nachdem die Profitänzerin mehrere Fehlgeburten erlitten hatte, erwartet sie ein Kind. Mittlerweile ist die "Let's Dance"-Bekanntheit schon im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft, aber stand bisher wie gewohnt auf dem Tanzparkett für Shows. Das soll sich jetzt aber ändern: Renata will nun eine Baby-Tanzpause einlegen.

Das gibt die 36-Jährige in einer Instagram-Fragerunde bekannt. "So wie es aussieht, habe ich mich entschieden, am Samstag erstmal die letzte Show in der Schwangerschaft zu tanzen", erklärt Renata. Sie sei fit und in den ersten sechs Monaten auch superaktiv gewesen, aber wolle nun einen Gang zurückschalten – zumal ihr Bauch auch schon total gewachsen sei. Ihre kommenden Tanzshows im Dezember und Januar müssen deshalb "wahrscheinlich" umdisponiert oder an Kollegen abgegeben werden.

Wie ihr Baby heißen soll, gaben die baldigen Eltern noch nicht preis. Können sie auch gar nicht – denn Renata und Valentin wissen nicht, welches Geschlecht ihr Spross hat. "Meine Freundin weiß es schon, sie hat es im Umschlag", verriet sie zuvor im Netz. Am 10. Dezember soll das Geheimnis aber mit einer großen Gender-Reveal-Party gelüftet werden.

