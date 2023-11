Eric Sindermann fordert TV-Verbot für Walentina Doronina

Die beiden werden vermutlich keine Freunde mehr! In den vergangenen Wochen ist Walentina Doronina (23) durch ihre Teilnahme am Sommerhaus der Stars negativ aufgefallen. Dort eckte sie nämlich mit fast jedem Paar richtig an. Die Konsequenz: Sie und ihr Verlobter Can Kaplan mussten das Format verlassen. Eric Sindermann (35), der auch gerne mal im TV polarisiert, findet ihr Verhalten grenzwertig. Jetzt geht er sogar noch einen Schritt weiter: Eric fordert ein TV-Verbot für Walentina.

In seiner Siegesrede nach dem Fame-Fighting-Event teilte er schon gegen die Blondine aus. Walentina komme bloß in eine Sendung, um Stress zu machen. Solche Leute sollten keine Plattform mehr bekommen. Gegenüber RTL erklärt er sich: "Ich polarisiere, um die Leute zu unterhalten. Aber Leute wie Walentina entertainen nicht. Gegen solche Leute muss man vorgehen." Ein TV-Format habe schließlich auch eine Vorbildfunktion: "Ich finde, das ist auch nicht verantwortlich gegenüber Kindern. Wir können uns gerne beefen, aber irgendwann ist auch gut."

Mit dieser Meinung über Walentina ist Eric nicht allein. Es wurde eine Petition auf der Plattform Change.org ins Leben gerufen, die erreichen möchte, dass die Krawallnudel nicht länger im deutschen Fernsehen oder den Streamingdiensten zu sehen ist. "Sie zeigt keinen Respekt gegenüber Menschen, beleidigt ständig und provoziert unnötige Konflikte. Darüber hinaus erpresst sie Menschen, lügt und betreibt Rufschädigung", heißt es in der Begründung. Mehrere Tausend Menschen haben bereits unterschrieben.

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

ActionPress Walentina Doronina, Realitystar

RTL Walentina Doronina im "Sommerhaus der Stars"

