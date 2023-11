HealthyMandy und FitnessOskars ungeborenem Baby geht es gut!

HealthyMandy und FitnessOskar blicken voller Zuversicht in die Zukunft. Die beiden Influencer mussten im vergangenen Jahr einen schweren Verlust durchleben: Ihr Sohn Rio war kurz nach seiner Geburt verstorben. Auch wenn es sie sehr aus der Bahn geworfen hat, versuchten sie dennoch erneut Nachwuchs zu bekommen. Im September gaben das Paar dann voller Freude bekannt: Der Embryotransfer ist geglückt, wodurch sie in freudiger Erwartung sind! Nun geben Mandy und Oskar sogar ein Schwangerschaftsupdate.

Auf Instagram teilen die beiden ein Foto, auf dem sie mit breiten Grinsen zu sehen sind, denn: Sie halten ein Ultraschallbild ihres Sprosses in der Hand. "Zwölfte Schwangerschaftswoche. Die Zeit bis hierhin hat sich schon etwas gezogen", gibt der Fitnessenthusiast in der Bildunterschrift zu. In diesem Stadium ist das Risiko einer Fehlgeburt geringer, weshalb er und seine Liebste erst einmal aufatmen können. Außerdem verraten sie, dass das kleine Wunder aktuell in bester Verfassung sei: "Beim heutigen Ultraschall hat unser Baby uns jedoch ganz deutlich spüren lassen, dass alles gut ist, indem es wild gestrampelt, geboxt und Pirouetten gedreht hat."

Auch wenn Mandy und Oskar wieder ein Kind erwarten, wird der Verlust ihres Sohnes Rio trotzdem schmerzhaft bleiben. "Niemals würde ich darüber hinwegkommen. Rio wird immer fehlen. [...] Die Trauer wird immer da sein", erklärte die Influencerin in ihrer Story und merkte an: "Rio wird für uns alle immer ein Teil sein, [...] er wird niemals in Vergessenheit geraten."

Instagram / fitnessoskar HealthyMandys Ultraschallbild

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit Sohn Rio

