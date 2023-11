Joko und Klaas bekommen Kritik für ihre neueste TV-Aktion

Damit können Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) nicht punkten. Das Moderatoren-Duo tritt regelmäßig gegen seinen Arbeitgeber ProSieben an, um sich 15 Minuten Sendezeit zu ihrer freien Verfügung zu erspielen. In der aktuellen Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben konnten die beiden schon zwei Mal siegen, sprich 30 Minuten TV-Zeit. Zuvor hatten sie diese oft mit ernsteren Themen gefüllt, um etwa über Missstände aufzuklären. Dieses Mal haben Joko und Klaas aber etwas ganz anderes vor – und stoßen damit auf Kritik.

"Wir werden einen Schatz verstecken und jeder von Ihnen hat die Möglichkeit, ihn zu finden", kündigt Joko am Mittwoch auf ProSieben an und hält mit seinem Kollegen einen Koffer mit einer Million Euro in die Kamera. Bis zum 14. November werden die zwei täglich um 20:15 für jeweils fünf Minuten auf Sendung gehen und neue Rätsel präsentieren. Damit soll ein glücklicher Sieger am Ende den Koffer mit dem Preisgeld finden können. Dass Klaas und Joko dieses Mal ein Gewinnspiel anstatt eine ernstere Aktion geplant haben, finden viele jedoch enttäuschend.

"Mir hat es besser gefallen, als die 15 Minuten für wichtige Botschaften statt für versteckte Werbezwecke genutzt wurden", meint ein User auf Instagram. Einige Fans finden, dass es aktuell wichtigere Themen gebe, über die sie aufklären könnten: "So viel Schmerz, Leid und Ungerechtigkeit auf der Welt, für die man sich einsetzen kann, aber ihr verlost eine Million Euro. Traurig". Bleibt abzuwarten, ob Joko und Klaas am Ende doch eine Überraschung geplant haben oder das Geld tatsächlich an einen Gewinner geht.

ProSieben / Nadine Rupp Joko und Klaas beim Finale von "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Willi Weber Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Jens Hartmann Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

