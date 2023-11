Würde Zac Efron Matthew Perry in einem Biopic verkörpern?

Würde er es tun? Matthew Perry (✝54) war durch seine Rolle des sympathischen Spaßvogels Chandler Bing bekannt geworden. Erst vor wenigen Wochen verstarb der Schauspieler. Vor seinem Tod soll er vorgehabt haben, einen Film über sein Leben zu drehen. Dafür hatte er sich angeblich Zac Efron (36) für die Hauptrolle gewünscht. Dieser sollte den Friends-Star wohl in seinen jungen Jahren verkörpern. Nun meldet sich Zac zu Wort und verrät, was er von Matthews Idee hält!

In einem Interview mit People reagiert der High School Musical-Darsteller auf den Vorschlag seines Kollegen und erklärt, dass er dessen Wunsch gerne erfüllen würde: "Ich fühle mich geehrt zu hören, dass er an mich gedacht hat, um ihn zu spielen. Wir werden sehen. Ich würde mich geehrt fühlen, das zu tun."

Einen Tag vor seinem plötzlichen Ableben war Matthew noch mit seiner Freundin Athenna Crosby zum Essen verabredet gewesen und hatte dabei mit ihr über seine Idee, ein Biopic zu drehen, gesprochen. "Er wollte, dass Zac Efron, der ihn schon einmal gespielt hat, ihn noch einmal spielt, weil er sagte, er hätte das so gut gemacht", erklärte Athenna Crosby gegenüber People. Die beiden Schauspieler hatten bereits für den Film "17 Again" gemeinsam vor der Kamera gestanden, in dem Zac die jüngere Version von Matthews Filmcharakter dargestellt hatte.

Matthew Perry als Chandler Bing in "Friends"

Zac Efron, Schauspieler

Michelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann und Matthew Perry bei der Premiere von "17 Again"

