Kussfoto: The Kid Laroi bestätigt Beziehung mit Tate McRae!

Es ist offiziell – The Kid Laroi (20) und Tate McRae (20) sind ein Paar! Die aufmerksamen Fans der Sängerin spekulieren schon seit einigen Monaten, dass die zwei mehr als nur gute Freunde sind. Dass sie in ihrer Annahme richtig liegen, bestätigt der "Without You"-Interpret nun mit einem niedlichen Schnappschuss in seiner Instagram-Story. Zu einem Foto, auf dem er der Beauty einen leidenschaftlichen Kuss auf die Lippen drückt, schreibt er: "Alles Gute zum 21. Geburtstag. Du machst mich besser! Ich liebe dich."

Laut wurden die Gerüchte um eine Romanze zwischen den Gesangstalenten, als sie des Öfteren zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden. So spazierten der gebürtige Australier und die "Exes"-Interpretin beispielsweise im vergangenen März Händchen haltend durch Beverly Hills. Zudem sollen sie zu Beginn des Jahres sogar gemeinsame Tage in Mexiko verbracht haben, wo sie ziemlich vertraut miteinander gewesen sein sollen.

Im Großen und Ganzen halten The Kid Laroi und Tate ihre Beziehung aber eher aus dem Rampenlicht raus – so tat er es bereits bei seiner vorherigen Beziehung mit seiner Ex-Freundin Katarina Deme. Das Paar ging seit Oktober 2021 gemeinsam durchs Leben. Sie sollen sogar schon das eine oder andere Mal Hochzeitspläne geschmiedet haben. Doch die Liebe war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt...

Instagram / tatemcrae Tate McRae in Mexiko, Januar 2024

Getty Images Katarina Deme und The Kid Laroi

