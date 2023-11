Nina Noel zeigt After-Baby-Body zwei Wochen nach der Geburt

Nina Noel (35) zeigt den Fortschritt. Die Influencerin war Ende Oktober zum dritten Mal Mama geworden. Doch kurz nach der Geburt ging es drunter und drüber bei der Familie: Sowohl die Söhne als auch ihr Verlobter mussten ins Krankenhaus. Mittlerweile sind alle wieder wohlauf, weshalb die ehemalige Köln 50667-Darstellerin endlich den Alltag mit ihren drei Kids anfangen kann zu genießen. Nun zeigt Nina sogar ihren After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story teilt sie erst ein Bild, das sie hochschwanger und nur einen Tag vor der Geburt zeigt. Im Anschluss postet sie ein Video, in dem sie in einer schwarzen Unterhose und einem gleichfarbigen Sport-BH einem Spiegel entgegenläuft. Ihr Bauch ist mittlerweile schon wieder fast komplett abgeflacht, lediglich von der Seite ist noch eine kleine Wölbung sichtbar. "Nur zwei Wochen später... Unser Körper ist ein Wunder", schreibt sie dazu.

Zudem gibt Nina ein kleines Update zu ihrer Tochter. "Die Kleine schläft einfach seit Tag eins einfach so, dass sie nur einmal nachts wach wird", berichtet sie in ihrer Story. Bisher sei das bei ihren beiden Söhnen komplett das Gegenteil gewesen, weshalb sie sich nun freuen kann: "Das ist so krass, ich hab gar keinen Schlafmangel, sondern bin immer ausgeschlafen."

Instagram / ninanoel Nina Noel im November 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel im November 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

